POL-PPRP: Sommerkonzert - Polizeiseelsorge und Präsidium Rheinpfalz laden ein

Ludwigshafen (ots) - Am Sonntag (25.05.2025), gegen 11 Uhr, klingelten zwei Männer an der Wohnungstür eines Seniors in der Bahnhofstraße (zwischen Berliner Straße und Maxstraße) und gaben an, dass der Mann noch eine Wasserrechnung zu begleichen habe. Unter dem Vorwand verschafften sich die Männer Zugang zu seiner Wohnung und stahlen seinen Geldbeutel. Zeugen, die die Männer beobachtet haben, werden gebeten sich an ...

