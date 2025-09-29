Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Pkw überschlägt sich bei Alleinunfall

Warendorf (ots)

Am Samstag (27.09.2025) gegen 3 Uhr kam es auf der L 811 in Sendenhorst zu einem Verkehrsunfall. Ein 26-Jähriger aus den Niederlanden kam mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest das der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Sie ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Das Fahrzeug wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt.

