PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Weißen Audi beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots)

In der Zeit von Freitag (26.09.2025) 20.30 Uhr bis Samstag (27.09.2025) 18.45 Uhr wurde ein an der Kardinal-von-Galen-Straße in Ostbevern geparkter Audi A5 vorne links beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Verursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 11:26

    POL-WAF: Ennigerloh. Alkoholisierter Radfahrer flüchtet zu Fuß von Unfallstelle

    Warendorf (ots) - Am Samstag (27.09.2025) kam es auf der Südstraße in Ennigerloh zu einem Unfall bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Eine 26-Jährige aus Münster befuhr mit ihrem Pkw die Südstraße in Richtung der Straße Am Krankenhaus. Ein 16-jähriger Ennigerloher fuhr auf einem Fahrrad aus einer Grundstückszufahrt auf die Südstraße. Es kam zum ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 11:25

    POL-WAF: Ennigerloh. Bei Alleinunfall Schwerverletzt

    Warendorf (ots) - Am Sonntag (28.09.2025) gegen 6 Uhr kam es im Kreisverkehr Nordring / Ostenfelder Straße in Ennigerloh zu einem Verkehrsunfall. Eine 56-Jährige aus Ennigerloh befuhr den Nordring in Richtung Kreisverkehr Ostenfelder Straße. Hier stieß sie gegen den Bordstein des Kreisverkehres, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen Verkehrszeichen. Anschließend blieb das Auto in einem Graben ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 11:22

    POL-WAF: Ennigerloh. Pkw prallt bei Alleinunfall gegen Baum

    Warendorf (ots) - Am Freitag (26.09.2025) gegen 18 Uhr kam es in Ennigerloh-Ostenfelde auf der Straße Zur Pohlstadt zu einem Alleinunfall bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 40-jähriger Oelder befuhr mit seinem Pkw die Straße in Richtung Köntrup. Hierbei kam das Fahrzeug nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Der Pkw wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren