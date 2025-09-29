POL-WAF: Ostbevern. Weißen Audi beschädigt und geflüchtet
Warendorf (ots)
In der Zeit von Freitag (26.09.2025) 20.30 Uhr bis Samstag (27.09.2025) 18.45 Uhr wurde ein an der Kardinal-von-Galen-Straße in Ostbevern geparkter Audi A5 vorne links beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Verursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
