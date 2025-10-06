Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Feuerlöscher in Schule entleert

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Eine Schule in der Nieder-Ramstädter-Straße geriet am vergangenen Wochenende ins Visier Krimineller. Zwischen Donnerstagabend (2.10.) etwa 22.00 Uhr und Montagmorgen (6.10.) etwa 6.15 Uhr begaben sich bislang unbekannte Täter auf den frei zugänglichen Schulhof, von wo aus sie die Scheibe einer Gebäudetür zerstörten. Über diese Tür gelangten die Täter ins Innere und entleerten dort einen Feuerlöscher. Es entstand ein Schaden von geschätzten 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im besagten Zeitraum etwas bemerkt haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

