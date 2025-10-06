PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Feuerlöscher in Schule entleert
Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Eine Schule in der Nieder-Ramstädter-Straße geriet am vergangenen Wochenende ins Visier Krimineller. Zwischen Donnerstagabend (2.10.) etwa 22.00 Uhr und Montagmorgen (6.10.) etwa 6.15 Uhr begaben sich bislang unbekannte Täter auf den frei zugänglichen Schulhof, von wo aus sie die Scheibe einer Gebäudetür zerstörten. Über diese Tür gelangten die Täter ins Innere und entleerten dort einen Feuerlöscher. Es entstand ein Schaden von geschätzten 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im besagten Zeitraum etwas bemerkt haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 11:13

    POL-DA: Weiterstadt: 47-Jähriger verletzt Polizisten bei vorläufiger Festnahme

    Weiterstadt (ots) - Nach einem vorangegangenen Familienstreit sollte ein 47 Jahre alter Mann am Sonntagabend (5.10.) zwecks Ausnüchterung zum Polizeirevier gebracht werden. Als der Mann gegen 23.10 Uhr gemeinsam mit den Polizeibeamten das Haus in der Raiffeisenstraße verlassen sollte, wollte dieser sich losreißen und verletzte hierbei einen 35-jährigen Beamten ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 10:41

    POL-DA: Darmstadt: Unbekannte brechen Warenautomat auf / Polizei sucht Zeugen

    Darmstadt (ots) - Mehrere Feinkostenwaren und Vapes entwendeten Unbekannte aus einem Warenautomaten in der Hilpertstraße, bevor sie mit ihren Fahrrädern flüchten wollten. Am Sonntagmorgen (5.10.) gegen 2.35 Uhr alarmierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei, als er zwei Jugendliche dabei beobachtete, wie sie sich an einem Automaten zu schaffen machten. Als das Duo ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren