POL-KN: (Konstanz) - Jugendliche entwenden und beschädigen Kleinkrafträder
Konstanz (ots)
Am Samstagabend, gegen 22:30 Uhr, ist es im Bereich Königsbau/Am Pfeiferhölzle zu mehreren Vorfällen mit Kleinkrafträdern gekommen. Eine Gruppe bislang unbekannter Jugendlicher entwendete ein gesichertes Zweirad und richtete zudem Schäden an zwei weiteren Fahrzeugen an. Die genaue Schadenshöhe ist unbekannt.
Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Konstanz unter 07531 995-0 entgegen.
