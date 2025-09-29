Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) - Jugendliche entwenden und beschädigen Kleinkrafträder

Konstanz (ots)

Am Samstagabend, gegen 22:30 Uhr, ist es im Bereich Königsbau/Am Pfeiferhölzle zu mehreren Vorfällen mit Kleinkrafträdern gekommen. Eine Gruppe bislang unbekannter Jugendlicher entwendete ein gesichertes Zweirad und richtete zudem Schäden an zwei weiteren Fahrzeugen an. Die genaue Schadenshöhe ist unbekannt.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Konstanz unter 07531 995-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell