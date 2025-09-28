Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei Leichtverletzte bei Unfall bei Rauda - Fahrer unter Drogeneinfluss

Eisenberg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag auf der Landstraße zwischen Rauda und Hartmannsdorf wurden beide Fahrer leicht verletzt. Ein 30-jähriger Skodafahrer war im Begriff in Fahrtrichtung Hartmannsdorf nach links abzubiegen, während der nachfolgende Wagen genau in diesem Moment zum Überholen ansetzte. Es kam zur Kollision, beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass 30-jährige unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Schnelltest reagierte positiv auf Cannabis, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde. Gegen den Mann wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahrlässiger Körperverletzung ermittelt

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell