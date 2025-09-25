Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Bundesweiter Aktionstag Schichtwechsel

Zoll und Partner-Werkstätten in Chemnitz tauschen ihren Arbeitsplatz

Erfurt/Chemnitz (ots)

Heute findet der bundesweite Aktionstag Schichtwechsel statt. Hierbei tauschen Menschen mit und ohne Behinderung in ganz Deutschland für einen Tag ihren Arbeitsplatz und lernen durch diesen Perspektivwechsel die jeweils andere Arbeitswelt kennen. Der Zoll beteiligt sich an diesem Projekt bereits seit mehreren Jahren. In diesem Jahr nehmen deutschlandweit 19 Hauptzollämter am Aktionstag teil. Das Hauptzollamt Erfurt tauscht heute mit den Partner-Werkstätten in Chemnitz den Arbeitsplatz.

"Vier Zöllnerinnen und Zöllner verrichten heute ihren Dienst in den Partner-Werkstätten der Chemnitzer Stadtmission e. V. und helfen in der Elektromontage und der Fertigung von Kunststoff-Kleinteilen mit", so Carlito Klaus, Sprecher des Hauptzollamtes Erfurt. "In der nächsten Woche werden uns dann im Gegenzug Beschäftigte aus den Werkstätten am Zollamt Chemnitz besuchen und dort die Arbeit des Zolls näher kennenlernen", so Klaus weiter.

Das Thema Inklusion hat für den Zoll einen hohen Stellenwert. Die Beschäftigung und Unterstützung von Menschen mit einer Behinderung sind dabei von zentraler Bedeutung. So liegt die Beschäftigungsquote von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen beim Hauptzollamt Erfurt bei rund neun Prozent und damit sogar über der gesetzlichen Vorgabe.

Zusatzinformation:

Der Zoll ist immer auf der Suche nach motivierten Bewerberinnen und Bewerbern für den gehobenen beziehungsweise den mittleren Dienst, die Engagement und Teamfähigkeit für den vielfältigen Einsatzbereich des Zolls mitbringen. Auch schwerbehinderte oder gleichgestellte Menschen können beim Zoll Karriere machen, denn die Arbeitsplätze der Zollverwaltung sind prinzipiell auch für Menschen mit Handicap geeignet.

Interessierte an einer Ausbildung oder an einem Studium können sich noch bis zum 15. Oktober 2025 beim Zoll bewerben. Der nächste Ausbildungs- und Studienbeginn ist am 1. September 2026. Weitere Hinweise zu Beruf und Karriere in der Zollverwaltung finden sich unter www.zoll-karriere.de und auf den Social-Media-Kanälen des Zolls.

Original-Content von: Hauptzollamt Erfurt, übermittelt durch news aktuell