LPI-J: E-Scooter spurlos verschwunden
Hermsdorf (ots)
Hermsdorf - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten Unbekannte einen E-Scooter der Marke Zamelux Green vor einem Hauseingang in der Erich-Weinert-Straße. Der Wert des Fahrzeuges wird auf 280 Euro geschätzt. Hinweise zum Diebstahl bitte an die Polizei in Stadtroda unter der Telefonnummer 0361 574356210 oder jede andere Polizeidienststelle.
