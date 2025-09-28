LPI-J: E-Scooter spurlos verschwunden

Weimar (ots) - Im Tatzeitraum zwischen Dienstag bis Freitag drangen Unbekannte in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Christian-Speck-Straße in Blankenhain ein. Dort brachen sie gewaltsam ein Abteil auf und entwendeten aus diesem neben verschiedenen Alkoholika auch zwei Fahrräder. Der Gesamtwert der gestohlenen Gegenstände beläuft sich auf über 1000 EUR. Personen, die Hinweise zur Tat und/oder Täter geben können, werden gebeten sich unter der ...

