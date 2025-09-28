LPI-J: Lastenrad entwendet - Täterin gestellt
Weimar (ots)
Freitag gegen 15:00 Uhr wurde der Polizei Weimar der Diebstahl eines Lastenfahrrades in der Lützendorfer Straße in Weimar gemeldet, wobei die Tat lediglich 15 Minuten zurückliegen sollte. Dank unverzüglich eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Beamten die Diebin samt Rad an einer nahegelegenen Tankstelle aufgreifen. Die sichtlich überraschte 36-jährige Täterin erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls. Das über 5000 EUR teure Gefährt konnte später an die Geschädigte herausgegeben werden.
