Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Lastenrad entwendet - Täterin gestellt

Weimar (ots)

Freitag gegen 15:00 Uhr wurde der Polizei Weimar der Diebstahl eines Lastenfahrrades in der Lützendorfer Straße in Weimar gemeldet, wobei die Tat lediglich 15 Minuten zurückliegen sollte. Dank unverzüglich eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Beamten die Diebin samt Rad an einer nahegelegenen Tankstelle aufgreifen. Die sichtlich überraschte 36-jährige Täterin erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls. Das über 5000 EUR teure Gefährt konnte später an die Geschädigte herausgegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

  • 28.09.2025 – 07:42

    LPI-J: Graffitischmierereien

    Weimar (ots) - Freitagnacht vergingen sich unbekannte Schmierfinken an einer Hausfassade in der Marstallstraße in Weimar. Der/die Täter brachten drei Buchstaben mit blauer Sprühfarbe auf und entfernten sich anschließend unerkannt vom Tatort. Es wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt erstattet. Die Reinigungskosten dürften sich auf über 2000 EUR belaufen. Personen, die Hinweise zur Tat und/oder Täter geben können, werden gebeten sich unter der ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 07:40

    LPI-J: Einbruch in Jugendclub

    Weimar (ots) - Von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter gewaltsam in einen Jugendclub in Berlstedt ein. Nachdem der/die Unbekannten sich gewaltsam Zugang zum Objekt verschafften, zerstörten sie drei Türen im Objekt. Anschließend entwendeten sie einen Beamer, einen Fernseher sowie eine Playstation im Gesamtwert von über 1000 EUR. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 2500 EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten sich unter der Bezugsnummer 0252822/2025 mit der ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 07:33

    LPI-J: Unter Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren

    Jena (ots) - Am Samstag, 27.09.2025, 16:00 Uhr, wurde der 21 Jahre alte Fahrer eines Pkw Skoda Fabia durch Polizeibeamte in Bad Sulza, Sophienstraße kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der verantwortliche Fahrzeugführer unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv auf Cannabis. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

    mehr
