LPI-J: Unter Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren
Jena (ots)
Am Samstag, 27.09.2025, 16:00 Uhr, wurde der 21 Jahre alte Fahrer eines Pkw Skoda Fabia durch Polizeibeamte in Bad Sulza, Sophienstraße kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der verantwortliche Fahrzeugführer unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv auf Cannabis.
