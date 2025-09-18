PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Deutsch-tschechische Grenzstreife nimmt Mann fest

Seifhennersdorf (ots)

17.09.2025 | 21:30 Uhr | Seifhennersdorf

Beamte der Bundespolizei und der tschechischen Polizei stoppten am 17. September 2025 in Seifhennersdorf einen um 21:30 Uhr aus dem tschechischen Varnsdorf eingereisten PKW. Beim Beifahrer handelt es sich um einen 29 Jahre alten Tschechen, der per Haftbefehl gesucht wird. Ihn hatte ein Gericht wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe verurteilt. Da der Mann aber den Gesamtbetrag inklusive Nebenkosten in Höhe von 950,00 Euro nicht aufbringen konnte, wurde er zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

