Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Autofahrer hatte verbotenen Schlagring dabei

Zittau (ots)

17.09.2025 | 08:30 Uhr | Zittau

Am Morgen des 17. September 2025 wurde ein 35-jähriger Autofahrer in der Grenzkontrollstelle Zittau Friedensstraße durch die Bundespolizei kontrolliert. Der Tscheche war um 08:30 Uhr aus Polen eingereist und hatte in seinem Auto griffbereit einen Schlagring dabei. Dieser fällt unter die Bestimmungen des Waffengesetzes und wurde eingezogen. Die Beamten schrieben eine Strafanzeige.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

