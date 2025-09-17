Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Autofahrer hatte verbotenen Schlagring dabei
Zittau (ots)
17.09.2025 | 08:30 Uhr | Zittau
Am Morgen des 17. September 2025 wurde ein 35-jähriger Autofahrer in der Grenzkontrollstelle Zittau Friedensstraße durch die Bundespolizei kontrolliert. Der Tscheche war um 08:30 Uhr aus Polen eingereist und hatte in seinem Auto griffbereit einen Schlagring dabei. Dieser fällt unter die Bestimmungen des Waffengesetzes und wurde eingezogen. Die Beamten schrieben eine Strafanzeige.
