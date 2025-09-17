Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Cannabis im Motorraum versteckt
Zittau (ots)
16.09.2025 | 17:40 Uhr | Zittau
Bundes- und Landespolizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz stoppten am 16. September 2025 in der Zittauer Chopinstraße einen um 17:40 Uhr aus Polen eingereisten Autofahrer mit 11 Gramm Marihuana. Der 22 Jahre alte Pole hatte die Drogen im Motorraum seines Renault versteckt. Diese wurden beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz durch das Polizeirevier Zittau-Oberland eingeleitet.
