Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall Dingelstädt mit 6 verletzten Personen

Nordhausen (ots)

Am 28.03.2025 / 19:15 Uhr befuhr der 48jährige Fahrer eines grauen Pkw Opel Zafira die B 247 von Leinefelde kommend in Richtung Mühlhausen. Auf Höhe der Abfahrt Dingelstädt-Nord übersah dieser eine verkehrsbedingt an einer roten Baustellenampel stehende Fahrzeugkolonne und fuhr auf den hinten stehenden schwarzen Pkw Audi nahezu ungebremst auf. Der Audi wurde auf das davor stehende Microcar aufgeschoben, welcher dadurch wiederum auf den davor stehenden blauen Pkw VW Passat prallte. Bei dem Unfall entstand an den beteiligten Fahrzeugen Sachschaden von geschätzten 24.000,-EUR. Der Fahrer des unfallverursachenden Pkw Opel wurde leicht verletzt, ein 9jähriger Insasse schwer. Im Audi wurden die 39jährige Fahrerin sowie deren gleichaltriger Mitfahrer leicht verletzt. Im Microcar wurde die 14jährige Beifahrerin leicht verletzt. Im Pkw Audi wurde der 44jährige Fahrer leicht verletzt.

