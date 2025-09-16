Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mit verbotener Softairwaffe über die Grenze

Neugersdorf (ots)

15.09.2025 | 12:25 Uhr | Neugersdorf

Ein Autofahrer hatte am 15. September 2025 bei seiner Fahrt über die deutsch-tschechische Grenze unter seinem Sitz eine Pistole versteckt. Die Bundespolizei fand die unter das Waffengesetz fallende Luftdruckwaffe während einer Kontrolle.

Sie stoppten um 12:25 Uhr den 28 Jahre alten Türken in der Grenzkontrollstelle auf der S 148 bei Neugersdorf, als der Mann aus Tschechien kommend einreiste. Die Pistole wurde beschlagnahmt und eine Strafanzeige geschrieben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell