Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Mit verbotener Softairwaffe über die Grenze
Neugersdorf (ots)
15.09.2025 | 12:25 Uhr | Neugersdorf
Ein Autofahrer hatte am 15. September 2025 bei seiner Fahrt über die deutsch-tschechische Grenze unter seinem Sitz eine Pistole versteckt. Die Bundespolizei fand die unter das Waffengesetz fallende Luftdruckwaffe während einer Kontrolle.
Sie stoppten um 12:25 Uhr den 28 Jahre alten Türken in der Grenzkontrollstelle auf der S 148 bei Neugersdorf, als der Mann aus Tschechien kommend einreiste. Die Pistole wurde beschlagnahmt und eine Strafanzeige geschrieben.
