BPOLI EBB: Mit verbotener Softairwaffe über die Grenze

Neugersdorf (ots)

15.09.2025 | 12:25 Uhr | Neugersdorf

Ein Autofahrer hatte am 15. September 2025 bei seiner Fahrt über die deutsch-tschechische Grenze unter seinem Sitz eine Pistole versteckt. Die Bundespolizei fand die unter das Waffengesetz fallende Luftdruckwaffe während einer Kontrolle.

Sie stoppten um 12:25 Uhr den 28 Jahre alten Türken in der Grenzkontrollstelle auf der S 148 bei Neugersdorf, als der Mann aus Tschechien kommend einreiste. Die Pistole wurde beschlagnahmt und eine Strafanzeige geschrieben.

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

