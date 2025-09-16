PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Gesuchten Straftäter gestoppt

Zittau (ots)

15.09.2025 | 12:20 Uhr | Zittau

Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann geriet am 15. September 2025 bei Zittau in eine Bundespolizeikontrolle und konnte die angedrohte Ersatzhaft von 10 Tagen durch die Zahlung der offenen Geldstrafe abwenden.

Die Beamten stoppten den 39-jährigen Tschechen um 12:20 Uhr in der Grenzkontrollstelle auf der B 178n nach der Einreise aus Polen. Der Gesuchte wurde 2023 wegen einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verurteilt. Den Gesamtbetrag in Höhe von 582,50 Euro konnte er zahlen und seine Fahrt fortsetzen.

