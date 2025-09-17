Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mit Machete und Kampfmesser über die Grenze

Zittau (ots)

16.09.2025 | 07:30 Uhr | Zittau

Da staunten die Beamten der Bundespolizei in der Grenzkontrolle der Zittauer Friedensstraße nicht schlecht. Sie stoppten am 16. September 2025 einen um 07:30 Uhr aus Polen einreisenden Autofahrer, der in seinem 5er BMW eine Machete, ein Kampfmesser und einen Teleskopschlagstock griffbereit dabeihatte.

Der 37-jährige Tscheche hat in der Vergangenheit bereits gegen das Waffengesetz verstoßen. Die Bundespolizisten stellten die Gegenstände sicher und schrieben eine Strafanzeige.

