Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Gesuchter Straftäter muss für vier Monate in Haft

Zittau (ots)

17.09.2025 | 06:40 Uhr | Zittau

Die Bundespolizei nahm heute am deutsch-polnischen Grenzübergang in der Zittauer Friedensstraße einen mit Haftbefehl gesuchten Straftäter fest. Der 47-jährige Pole reiste um 06:40 Uhr ein und wurde mit dem Fahndungsergebnis konfrontiert. Demnach war der Mann 2022 wegen Straßenverkehrsgefährdung durch Trunkenheit zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Da er aber die Gesamtsumme inklusive Verfahrenskosten in Höhe von 3.832,00 Euro nicht zahlen konnte, wird er heute in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert und muss eine Ersatzfreiheitsstrafe von 120 Tagen verbüßen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

