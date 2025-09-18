Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Gesuchter Dieb in Untersuchungshaft

Zittau (ots)

17.09.2025 | 19:50 Uhr | Zittau

Die Bundespolizei kontrollierte am Abend des 17. September 2025 in Zittau drei aus Polen einreisende Moldawier. Gegen einen der Männer besteht ein Einreiseverbot, gegen einen weiteren Mann ein offener Haftbefehl.

Die Beamten stoppten um 19:50 Uhr den PKW mit den Männern im Alter zwischen 27 und 48 Jahren. Einer von ihnen darf nicht einreisen und wurde nach Polen zurückgewiesen. Ein Berliner Amtsgericht hat bereits 2023 gegen einen anderen Moldawier die Untersuchungshaft angeordnet. Ihm werden zahlreiche Diebstahlsdelikte, Leistungserschleichung und Hausfriedensbruch vorgeworfen. Der Mann wurde heute dem Haftrichter vorgeführt und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

