Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 46-Jähriger stiehlt, flüchtet vor Ladendetektiv, wird erfolgreich gestellt

Halle (Saale) (ots)

Am Dienstag, den 26. August 2025 informierte die Landespolizei Halle die Bundespolizeiinspektion Magdeburg um 17:20 Uhr über einen Diebstahl in einem Lebensmittelgeschäft am Riebeckplatz in Halle (Saale). Jener Mann entwendete Lebensmittel und verließ das Geschäfte, ohne die Ware zuvor zu bezahlen. Ein Ladendetektiv bemerkte den Diebstahl und sprach den 46-Jährigen daraufhin an. Dieser ergriff unvermittelt die Flucht in Richtung Halle (Saale) Hauptbahnhof. Der Detektiv verfolgte den mutmaßlichen Dieb fußläufig. Hierbei schlug der Beschuldigte dem Sicherheitsmitarbeiter auf die Brust und stieß ihn wiederholt von sich weg. Eine verständigte Streife des Bundespolizeirevieres Halle nahm sich dem Sachverhalt sofort an, eilte in Richtung des Ereignisortes und konnte im Bereich der Straßenbahnschienen ein Gerangel der beiden Männer feststellen. Unverzüglich wurden der Tatverdächtige und der Helfende voneinander getrennt. Eine Nachschau in dem Rucksack des Flüchtenden brachte das entwendete Gut, in Form von Lebensmitteln, zum Vorschein. Der Deutsche wurde zuständigkeitshalber an eine Streife der Landespolizei übergeben. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen räuberischen Diebstahls

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

