Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrzeug überschlagen

Jena (ots)

Am Freitag gegen 11:00 Uhr ereignete sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall an der Kreuzung Stadtrodaer Straße und Brüssler Straße in Jena. Aus bislang ungeklärter Ursache missachtete ein 81-jähriger Autofahrer das Rotlicht der Lichtzeichenanlage, als er die Stadtrodaer Straße stadteinwärts fuhr. Im Kreuzungsbereich kollidierte er mit einem 42-jährigen Opelfaher, der gerade auf die Autobahn auffahren wollte. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Opel und blieb auf dem Dach liegen. Der Unfallverursacher, seine Mitfahrerin und der Opelfahrer wurden leicht verletzt in das Klinikum Jena eingeliefert. Die Stadtrodaer Straße musste für die Dauer des Rettungseinsatzes halbseitig gesperrt werden. Es entstand Totalschaden an beiden Fahrzeugen.

