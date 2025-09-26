PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Verkehrskontrolle mit Folgen

Jena (ots)

Am Donnerstagabend führten Polizeibeamte eine stationäre Verkehrskontrolle am Löbdergraben in Jena durch. Während der Kontrolle streifte ein vorbeifahrender 59-jähriger Mercedesfahrer den abgestellten Streifenwagen, wodurch der Außenspiegel beschädigt wurde. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unbeirrt fort, konnte jedoch durch eine andere Streifenbesatzung auf Höhe der Fischergasse angehalten und kontrolliert werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,62 Promille. Mit ihm wurde eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt und sein Führerschein wurde eingezogen. Der Mann muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht verantworten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

