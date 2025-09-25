PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Quad-Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Apolda (ots)

Ohne gültige Fahrerlaubnis fuhr gestern ein 28-Jähriger mit seinem Quad durch Apolda. Bei einer Verkehrskontrolle überprüften Polizeibeamte die Fahrerlaubnis und stellten fest, dass diese dem Mann bereits entzogen wurde. Der Führerschein, welchen der 28-Jährige bislang nicht freiwillig abgegeben hat, wurde beschlagnahmt. Das Quad musste er stehen lassen und gegen ihn wurde Strafanzeige erstattet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
