LPI-J: Quad-Fahrer ohne Fahrerlaubnis
Apolda (ots)
Ohne gültige Fahrerlaubnis fuhr gestern ein 28-Jähriger mit seinem Quad durch Apolda. Bei einer Verkehrskontrolle überprüften Polizeibeamte die Fahrerlaubnis und stellten fest, dass diese dem Mann bereits entzogen wurde. Der Führerschein, welchen der 28-Jährige bislang nicht freiwillig abgegeben hat, wurde beschlagnahmt. Das Quad musste er stehen lassen und gegen ihn wurde Strafanzeige erstattet.
