Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrunken auf geklautem Scooter unterwegs

Weimar (ots)

Weimar: Mit über zwei Promille intus erwischt wurde am Mittwochabend auf der Carl-August-Allee der Fahrer eines E-Scooters und fortfolgend kontrolliert. Neben der einschlägigen Alkoholfahrt stellte sich heraus, dass sein genutztes Gefährt als gestohlen gemeldet wurde. Auf Nachfrage räumte der 28-Jährige die Diebstahlshandlung ein. Der Scooter wurde vorerst sichergestellt. Der Mann muss sich nun, nach der obligatorischen Blutentnahme, wegen Diebstahls sowie der Trunkenheitsfahrt strafrechtlich verantworten.

