POL-MFR: (157) 73-jährige Angelika M. aus Erlangen vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Nürnberg (ots) - Am morgigen Samstag (15.02.2025) soll in Nürnberg eine Versammlung mit rund 1000 Teilnehmern stattfinden. Verkehrsteilnehmer müssen mit Behinderungen rechnen. In der Zeit von 12:00 Uhr bis 14:30 Uhr ist in diesem Zusammenhang auch ein Demonstrationszug durch die Nürnberger Innenstadt vorgesehen: ...

mehr