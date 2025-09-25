PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unbekannter Ladendieb wird zum Räuber

Weimar (ots)

Weimar: Ein Ladendetektiv eines Verbrauchermarktes in der Buttelstädter Straße informierte Mittwochnachmittag über einen soeben stattgefundenen Diebstahl. Der Zeuge konnte beobachten, wie eine männlicher Person mehrere Waren einsteckte und dann den Kassenbereich ohne notwendigen Bezahlvorgang passierte. Daraufhin sprach der Detektiv den Mann an. Der Langfinger jedoch stieß den Detektiv jedoch mit beiden Händen weg, sodass dieser zu Boden fiel. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte in Richtung Kromsdorfer Straße. Das genaue Beutegut muss nun im Rahmen der Ermittlungen eruiert werden. Ein Verfahren wegen räuberischen Diebstahls wurde eingeleitet. Den bereits erlangten Hinweisen wird nachgegangen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

