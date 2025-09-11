PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Raub eines Mobiltelefons, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Am Mittwochabend wurde ein Mann in der Wichernstraße Opfer eines körperlichen Angriffs durch eine bislang unbekannte Personengruppe. Gegen 19:45 Uhr soll der 24-Jährige auf Höhe einer Bankfiliale von den noch Unbekannten mit Pfefferspray attackiert und zu Boden gebracht worden sein. Im Anschluss sei ihm das Mobiltelefon der Marke "Xiaomi" entwendet worden. Die Beamten der Kriminalpolizeidirektion Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 entgegen.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

