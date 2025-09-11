Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Mehrere Autos beschädigt, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Am Mittwochabend meldete eine Zeugin mehrere beschädigte Fahrzeuge in der Weinbergstraße. Nach ersten Erkenntnissen soll gegen 18 Uhr ein bislang unbekannter Mann mit einem Schlagstock die Straße entlanggelaufen sein und dabei drei geparkte Autos beschädigt haben, indem er die Windschutzscheiben einschlug. An einem weiteren Fahrzeug wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer: 07221 680-0 zu melden.

