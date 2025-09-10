Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Anhängerdiebstahl

Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls kam es in der Zeit von Donnerstag, 04.09.2025, 15:00 Uhr bis Montag, 08.09.2025, 14:00 Uhr, in der Rotackerstraße. Bisher unbekannte Täter entwendeten zwei auf der Straße abgestellte blaue Container-Auflieger mit Firmenaufschrift/LDB. Beide Anhänger waren mit Spirituosen im fünfstelligen Wert beladen. An beiden Aufliegern waren Karlsruher Kennzeichen angebracht. Der Diebstahlschaden der Fahrzeuge beträgt etwa 15.000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Diebstahl oder mögliche Täter geben können, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 07222 / 261 -0 bei der Polizei in Rastatt oder jeder anderen Polizeidienststelle melden.

/vo

