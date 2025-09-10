PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ortenberg - Nach Diebstahl Zeugen gesucht

Ortenberg (ots)

Nachdem am Dienstagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, ein Senior in der Offenburger Straße die Haustüre nach dem Klingeln öffnete, betrat eine Frau unvermittelt die Wohnung. Im Anschluss soll sich die Frau in mehrere Räume begeben und dort die Schränke geöffnet haben. Kurz darauf erschien noch ein Mann mit einem etwa drei Jahre alten Mädchen im Flur der Wohnung. Der Wohnungsinhaber, der mit dieser Situation überfordert war, gab der Frau einen kleinen Bargeldbetrag, damit diese die Wohnung verlasse. Im Nachgang stellte der Mann fest, dass seine Bankkarte aus dem Geldbeutel entwendet wurde. Die Frau wurde als etwa 30 bis 35 Jahre beschrieben, sie war schlank und hatte schwarze Haare. Der Mann soll etwa 40 Jahre alt und kräftig bis dick gewesen sein. Außerdem trug er einen Beutel in der Hand. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Personen geben können, sich unter der Telefonnummer 0781 / 21 - 2200 zu melden.

/vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

