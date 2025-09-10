Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, A5 - Körperliche Auseinandersetzung

Achern (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Lkw-Fahrer ist es am Dienstagabend auf einem Parkplatz auf der A5 zwischen Achern und Bühl gekommen. Einer der Beteiligten rief gegen 22:40 Uhr die Polizei an und teilte mit, dass er soeben von einem anderen Lkw-Fahrer tätlich angegriffen und dabei verletzt wurde. Vor Ort konnte die eingesetzte Streifenbesatzung des Verkehrsdienstes Bühl ermitteln, dass die beiden Fahrer, 34 und 46 Jahre alt, nach dem Einparken ihrer Fahrzeuge in Streit gerieten. Die Ursache des Streites schilderten beide Parteien unterschiedlich. Letztendlich trug der 34-Jährige Verletzungen davon, die auf eigenen Wunsch aber nicht ärztlich versorgt werden mussten. Die Ermittlungen wegen Körperverletzung dauern an.

/vo

