PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, A5 - Körperliche Auseinandersetzung

Achern (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Lkw-Fahrer ist es am Dienstagabend auf einem Parkplatz auf der A5 zwischen Achern und Bühl gekommen. Einer der Beteiligten rief gegen 22:40 Uhr die Polizei an und teilte mit, dass er soeben von einem anderen Lkw-Fahrer tätlich angegriffen und dabei verletzt wurde. Vor Ort konnte die eingesetzte Streifenbesatzung des Verkehrsdienstes Bühl ermitteln, dass die beiden Fahrer, 34 und 46 Jahre alt, nach dem Einparken ihrer Fahrzeuge in Streit gerieten. Die Ursache des Streites schilderten beide Parteien unterschiedlich. Letztendlich trug der 34-Jährige Verletzungen davon, die auf eigenen Wunsch aber nicht ärztlich versorgt werden mussten. Die Ermittlungen wegen Körperverletzung dauern an.

/vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 10:12

    POL-OG: Lahr - Versuchter Einbruch in Kirchengebäude

    Lahr (ots) - In der Zeit von Sonntagnachmittag bis Dienstagabend versuchten bisher unbekannte Täter, durch Aufhebeln eines Fensters, gewaltsam in ein Kirchengebäude in der Europastraße einzudringen. Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen gelangten die Täter nicht in das Innere des Gebäudes. Ein Diebstahlschaden ist bisher nicht bekannt geworden. /vo Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg Telefon: ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 09:50

    POL-OG: Lahr - Fahren unter Alkoholeinfluss

    Lahr (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch konnte die Fahrt eines alkoholisierten Autofahrers durch die Beamten des Polizeireviers Lahr gestoppt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 32-Jährige gegen 0:50 Uhr auf der Freiburger Straße mit seinem Mercedes unterwegs gewesen sein, obwohl er infolge des Konsums von Alkohol nicht mehr in der Lage war, sein Fahrzeug sicher zu führen. Bei der Durchführung ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 09:43

    POL-OG: Kehl - Vorfahrt missachtet

    Kehl (ots) - Am Dienstagnachmittag kam es auf der L75 zu einem Verkehrsunfall durch Missachtung der Vorfahrt. Eine 33-jährige Ford-Fahrerin soll gegen 16 Uhr die L75 von Bordersweier kommend in Richtung Kehl befahren haben, als sie beim Linksabbiegen nach Auenheim die Vorfahrt eines entgegenkommenden 46-jährigen Opel-Fahrers missachtete. Infolgedessen kam es zur Frontalkollision. Die 33-jährige Ford-Fahrerin wurde leicht verletzt und nach Erstversorgung mit einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren