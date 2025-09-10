PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Vorfahrt missachtet

Kehl (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es auf der L75 zu einem Verkehrsunfall durch Missachtung der Vorfahrt. Eine 33-jährige Ford-Fahrerin soll gegen 16 Uhr die L75 von Bordersweier kommend in Richtung Kehl befahren haben, als sie beim Linksabbiegen nach Auenheim die Vorfahrt eines entgegenkommenden 46-jährigen Opel-Fahrers missachtete. Infolgedessen kam es zur Frontalkollision. Die 33-jährige Ford-Fahrerin wurde leicht verletzt und nach Erstversorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 40.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn war bis zur Räumung der Unfallstelle gesperrt.

/th

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

