POL-OG: Kehl - Auffahrunfall
Kehl (ots)
Am Montagnachmittag soll es auf der L75 von der B28 kommend in Richtung Bordersweier zu einem Auffahrunfall gekommen sein. Gegen 14 Uhr soll ein 32-jähriger Busfahrer auf der Höhe des Golfplatz in Bordersweier unterwegs gewesen sein, als er einer vorausfahrenden, verkehrsbedingt wartenden 30-jährigen Hyndai-Fahrerin auffuhr. Verletzt wurde niemand. Der durch den Auffahrunfall entstandene Sachschaden beträgt insgesamt circa 6.000 Euro.
/th
