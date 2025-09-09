Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Diebstahl, Zeugenaufruf

Offenburg (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, soll ein bislang unbekannter Täter aus der Kasse eines Sonnenstudios in der Lange Straße Geld entwendet haben. Vorhandene Videoaufzeichnungen bestätigen das Tatgeschehen. Das Diebesgut wird auf einen dreistelligen Betrag beziffert. Der noch unbekannte Mann soll hellhäutig und schätzungsweise zwischen 30 und 45 Jahre alt sein. Zum Tatzeitpunkt trug er eine dunkle Schirmmütze, eine dunkle lange Hose und einen dunklen Kapuzenpullover mit Reißverschluss oder eine Kapuzenjacke. Darunter trug er ein blaues T-Shirt mit schwarzer Aufschrift. Zeugen, die Hinweise zum mutmaßlichen Täter geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer: 0781 21-2200 bei den Beamten des Polizeireviers Offenburg zu melden.

/th

