PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Diebstahl, Zeugenaufruf

Offenburg (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, soll ein bislang unbekannter Täter aus der Kasse eines Sonnenstudios in der Lange Straße Geld entwendet haben. Vorhandene Videoaufzeichnungen bestätigen das Tatgeschehen. Das Diebesgut wird auf einen dreistelligen Betrag beziffert. Der noch unbekannte Mann soll hellhäutig und schätzungsweise zwischen 30 und 45 Jahre alt sein. Zum Tatzeitpunkt trug er eine dunkle Schirmmütze, eine dunkle lange Hose und einen dunklen Kapuzenpullover mit Reißverschluss oder eine Kapuzenjacke. Darunter trug er ein blaues T-Shirt mit schwarzer Aufschrift. Zeugen, die Hinweise zum mutmaßlichen Täter geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer: 0781 21-2200 bei den Beamten des Polizeireviers Offenburg zu melden.

/th

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.09.2025 – 09:50

    POL-OG: Lahr - Betrunkener wiederholt auffällig

    Lahr (ots) - Am Montagabend meldete eine Anruferin eine betrunkene Person, die Flaschen auf die Straße werfe. Durch die eingesetzten Streifenbeamten konnte ein 53-Jähriger angetroffen und kontrolliert werden. Nach einem erzieherischen Gespräch wurde der noch verkehrsfähige Mann vor Ort entlassen. Kurz darauf ging erneut ein Anruf ein, in dem ein Mann am Ortsausgang in Richtung Heiligenzell mit einem Schirm auf der ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 09:44

    POL-OG: Ettenheim - Trunkenheitsfahrt endet mit Widerstand gegen Polizeibeamte

    Ettenheim (ots) - Am Montagabend wurde ein Autofahrer bei einer Fahrt unter Alkoholeinfluss auf der Freiburger Straße durch Polizeibeamten kontrolliert. Nach bisherigen Erkenntnissen führte der 43-Jährige sein Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr, obwohl er infolge des Konsums alkoholischer Getränke nicht mehr in der Lage war, dieses sicher zu führen. Im ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 09:15

    POL-OG: Gaggenau, Bad Rotenfels - Sachbeschädigung an Bahnhaltestelle

    Gaggenau, Bad Rotenfels (ots) - Zu einer Sachbeschädigung an einer Bahnhaltestelle kam es am Montagnachmittag in der Weinbrennerstraße. Gegen 16 Uhr sollen ein 13-Jähriger und ein 14-Jähriger ein Informations-Plakat angezündet und eine Glasscheibe beschädigt haben. Durch eine Streifenbesatzung konnte das Duo angetroffen und einer Personenkontrolle unterzogen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren