Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Betrunkener wiederholt auffällig

Lahr (ots)

Am Montagabend meldete eine Anruferin eine betrunkene Person, die Flaschen auf die Straße werfe. Durch die eingesetzten Streifenbeamten konnte ein 53-Jähriger angetroffen und kontrolliert werden. Nach einem erzieherischen Gespräch wurde der noch verkehrsfähige Mann vor Ort entlassen. Kurz darauf ging erneut ein Anruf ein, in dem ein Mann am Ortsausgang in Richtung Heiligenzell mit einem Schirm auf der Fahrbahn Fahrzeugführer bedrohen würde. Die Beamten trafen auf einem Radweg zwischen Lahr und Heiligenzell auf den bereits bekannten Mittfünfziger. Um weitere Störungen zu verhindern, wurde er nach Hause gebracht und dort auf die Möglichkeit eines Gewahrsams hingewiesen.

/al

