PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Betrunkener wiederholt auffällig

Lahr (ots)

Am Montagabend meldete eine Anruferin eine betrunkene Person, die Flaschen auf die Straße werfe. Durch die eingesetzten Streifenbeamten konnte ein 53-Jähriger angetroffen und kontrolliert werden. Nach einem erzieherischen Gespräch wurde der noch verkehrsfähige Mann vor Ort entlassen. Kurz darauf ging erneut ein Anruf ein, in dem ein Mann am Ortsausgang in Richtung Heiligenzell mit einem Schirm auf der Fahrbahn Fahrzeugführer bedrohen würde. Die Beamten trafen auf einem Radweg zwischen Lahr und Heiligenzell auf den bereits bekannten Mittfünfziger. Um weitere Störungen zu verhindern, wurde er nach Hause gebracht und dort auf die Möglichkeit eines Gewahrsams hingewiesen.

/al

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.09.2025 – 09:44

    POL-OG: Ettenheim - Trunkenheitsfahrt endet mit Widerstand gegen Polizeibeamte

    Ettenheim (ots) - Am Montagabend wurde ein Autofahrer bei einer Fahrt unter Alkoholeinfluss auf der Freiburger Straße durch Polizeibeamten kontrolliert. Nach bisherigen Erkenntnissen führte der 43-Jährige sein Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr, obwohl er infolge des Konsums alkoholischer Getränke nicht mehr in der Lage war, dieses sicher zu führen. Im ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 09:15

    POL-OG: Gaggenau, Bad Rotenfels - Sachbeschädigung an Bahnhaltestelle

    Gaggenau, Bad Rotenfels (ots) - Zu einer Sachbeschädigung an einer Bahnhaltestelle kam es am Montagnachmittag in der Weinbrennerstraße. Gegen 16 Uhr sollen ein 13-Jähriger und ein 14-Jähriger ein Informations-Plakat angezündet und eine Glasscheibe beschädigt haben. Durch eine Streifenbesatzung konnte das Duo angetroffen und einer Personenkontrolle unterzogen ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 09:10

    POL-OG: Lahr - Jugendliche flüchten nach Fahrraddiebstahl, Zeugen und Geschädigte gesucht

    Lahr (ots) - In der Nacht zum Dienstag kam es am Bahnhof zu einem Fahrraddiebstahl. Gegen 1 Uhr meldete ein Geschädigter den Diebstahl seines am Bahnhof abgestellten Fahrrads. Kurz darauf, gegen 1:30 Uhr, ging bei der Polizei erneut die Mitteilung eines Anrufers ein, dass drei Jugendliche sich an den Fahrrädern am Bahnhof zu schaffen machen würden. Als die Streife ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren