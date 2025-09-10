PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried - Auto aufgebrochen

Neuried (ots)

Ein Diebstahlsdelikt ereignete sich am Dienstagabend in der Straße "Am Altenheimer Yachthafen" im Zeitraum zwischen 18:30 Uhr und 18:50 Uhr. Bislang unbekannte Täterschaft soll die Fensterscheibe eines PKW aufgebrochen und aus dem Fiat einen Rucksack samt Inhalt entwendet haben. Zeugen, die zum Aufbruch des Fahrzeugs sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten des Polizeireviers Kehl unter der Telefonnummer 07851 893-0 zu melden.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

   - Lassen Sie in Ihrem Fahrzeug keine Wertgegenstände zurück.
   - Diebe kennen alle vermeintlich sicheren Verstecke in einem Auto.
   - Bewahren Sie keine Bankkarten zusammen mit der dazugehörigen 
     Geheimzahl auf.
   - Verschließen Sie darüber hinaus ihr Fahrzeug immer, auch wenn 
     Sie es nur kurz verlassen.
   - Lassen Sie keine Taschen oder Jacken im Auto zurück, auch wenn 
     diese keine Wertsachen enthalten.

/th

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

