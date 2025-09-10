POL-OG: Baden-Baden - Auffahrunfall
Baden-Baden (ots)
Zu einem Auffahrunfall kam es am Dienstagabend in der Zähringerstraße. Gegen 17:15 Uhr soll ein 72-jähriger Mann an einer Lichtzeichenanlage einer 41-jährigen vorausfahrenden Mercedes-Benz-Fahrerin aufgefahren sein, die verkehrsbedingt abbremsen musste. Durch den Zusammenstoß entstand insgesamt ein Sachschaden von schätzungsweise 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand.
/th
