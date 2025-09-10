Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Fahren unter Alkoholeinfluss

Lahr (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch konnte die Fahrt eines alkoholisierten Autofahrers durch die Beamten des Polizeireviers Lahr gestoppt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 32-Jährige gegen 0:50 Uhr auf der Freiburger Straße mit seinem Mercedes unterwegs gewesen sein, obwohl er infolge des Konsums von Alkohol nicht mehr in der Lage war, sein Fahrzeug sicher zu führen. Bei der Durchführung eines Atemalkoholtest konnte ein Wert von über 1,8 Promille festgestellt werden. Den 32-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige.

/th

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell