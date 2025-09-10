PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Fahren unter Alkoholeinfluss

Lahr (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch konnte die Fahrt eines alkoholisierten Autofahrers durch die Beamten des Polizeireviers Lahr gestoppt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 32-Jährige gegen 0:50 Uhr auf der Freiburger Straße mit seinem Mercedes unterwegs gewesen sein, obwohl er infolge des Konsums von Alkohol nicht mehr in der Lage war, sein Fahrzeug sicher zu führen. Bei der Durchführung eines Atemalkoholtest konnte ein Wert von über 1,8 Promille festgestellt werden. Den 32-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige.

/th

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 09:43

    POL-OG: Kehl - Vorfahrt missachtet

    Kehl (ots) - Am Dienstagnachmittag kam es auf der L75 zu einem Verkehrsunfall durch Missachtung der Vorfahrt. Eine 33-jährige Ford-Fahrerin soll gegen 16 Uhr die L75 von Bordersweier kommend in Richtung Kehl befahren haben, als sie beim Linksabbiegen nach Auenheim die Vorfahrt eines entgegenkommenden 46-jährigen Opel-Fahrers missachtete. Infolgedessen kam es zur Frontalkollision. Die 33-jährige Ford-Fahrerin wurde leicht verletzt und nach Erstversorgung mit einem ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 09:31

    POL-OG: Neuried - Auto aufgebrochen

    Neuried (ots) - Ein Diebstahlsdelikt ereignete sich am Dienstagabend in der Straße "Am Altenheimer Yachthafen" im Zeitraum zwischen 18:30 Uhr und 18:50 Uhr. Bislang unbekannte Täterschaft soll die Fensterscheibe eines PKW aufgebrochen und aus dem Fiat einen Rucksack samt Inhalt entwendet haben. Zeugen, die zum Aufbruch des Fahrzeugs sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten des ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 09:09

    POL-OG: Baden-Baden - Auffahrunfall

    Baden-Baden (ots) - Zu einem Auffahrunfall kam es am Dienstagabend in der Zähringerstraße. Gegen 17:15 Uhr soll ein 72-jähriger Mann an einer Lichtzeichenanlage einer 41-jährigen vorausfahrenden Mercedes-Benz-Fahrerin aufgefahren sein, die verkehrsbedingt abbremsen musste. Durch den Zusammenstoß entstand insgesamt ein Sachschaden von schätzungsweise 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand. /th Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren