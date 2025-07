Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (ES) Weilheim/A8 - Auffahrunfall mit vier Beteiligten

Am Donnerstag erlitt eine 58-Jährige bei einem Auffahrunfall auf der A8 bei Weilheim leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 20.15 Uhr kam es auf der A8 in Fahrtrichtung Ulm zum Auffahrunfall. Den ersten Erkenntnissen zufolge staute sich der Verkehr auf dem mittleren Fahrstreifen auf Höhe von Holzmaden. Das erkannte eine 58-Jährige wohl zu spät. Mit ihrem BMW X1 fuhr sie in das Heck eines Mercedes Camper-Van am Stauende. Durch den Aufprall schob es den Van auf eine Mercedes A-Klasse und diese auf einen Tesla. An allen vier Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Durch die Wucht des Aufpralls löste der Airbag im Fahrzeug der 58-Jährigen aus. Dadurch erlitt sie leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Die drei weiteren Unfallbeteiligen blieben unverletzt. Abschlepper bargen die teilweise nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat den Unfall aufgenommen. Der Gesamtschaden muss noch ermittelt werden. Während der Unfallaufnahme mussten zwei Fahrstreifen durch die Feuerwehr Kirchheim gesperrt werden. Gegen 22.40 Uhr war die Fahrbahn wieder geräumt.

