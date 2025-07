Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Fahrt unter Drogeneinfluss

Nicht mehr fahrtauglich war ein 20-Jähriger am Mittwoch in Heidenheim.

Ulm (ots)

Gegen 10 Uhr sah eine Polizeistreife den 20-Jährigen auf einem E-Scooter in der Wilhelmstraße. Der fuhr dort entgegen der Fahrtrichtung im Bereich Bergstraße. Als die Polizisten den Mann stoppten, stand der 20-Jährige deutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Gegenüber der Polizei gab er an, dass er während der Fahrt einen Joint geraucht hatte. Ein Drogentest verlief positiv. In einem Krankenhaus musste er eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss.

