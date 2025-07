Ulm (ots) - / Auch einer Zivilstreife der Polizei war am Dienstag ein Raser Höhe Mettenberg aufgefallen. Am Montag zwischen 13.30 Uhr und 19 Uhr führte die Polizei auf der B30 in Fahrtrichtung Ulm Geschwindigkeitsmessungen durch. Auf Höhe des stillgelegten Parkplatzes beträgt die zulässige ...

mehr