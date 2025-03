Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250318 - 0287 Frankfurt - Innenstadt: Autofahrer mit Pistole bedroht - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(rü) Am gestrigen Montagabend (17. März 2025) wollte der bislang unbekannte Täter gegen 18:20 Uhr in Begleitung von zwei weiteren Männern die Börsenstraße in Höhe der Meisengasse überqueren. Aus noch ungeklärten Gründen suchte er in diesem Zusammenhang die Konfrontation mit einem 55-jährigen Audifahrer, welcher gerade die Börsenstraße befuhr. Den Handzeichen des Täters, das Fahrzeug anzuhalten, kam der spätere Geschädigte nicht nach und fuhr weiter. Als er kurz darauf an einer roten Ampel halten musste, stand der nun lautstark schreiende Täter plötzlich neben seiner Fahrertür und zeigte eine Pistole, die in seinem Hosenbund steckte. Anschließend schlug er das Fenster der Fahrertür ein und flüchtete zu Fuß in Richtung Eschenheimer Tor.

Der Mann wird als ca. 180 cm groß und mit einem schwarzen Vollbart beschrieben. Er soll eine dunkle Wollmütze, einen weißen Pullover, eine dunkle Steppweste sowie eine dunkle Hose getragen haben.

Die Polizei bittet nun um Mithilfe:

Zeugen, die Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069 / 755 10100 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell