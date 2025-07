Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Deggingen - Trickdiebe erbeuten Geldbeutel

Aufgrund von einer vermeintlichen Katze unter dem Auto wurde ein Senior am Mittwoch in Deggingen bestohlen.

Ulm (ots)

Der 84-Jährige befand sich gegen 14 Uhr auf einem Parkplatz in der Geislinger Straße. Als er losfahren wollte, sprach ein Unbekannter ihn an, dass unter seinem Auto eine Katze sitzen würde. Während der Senior nach der vermeintlichen Katze sah, nutzte ein zweiter Mann die Gelegenheit und stahl den Geldbeutel aus dem Auto. Das Polizeirevier Geislingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die beiden Unbekannten werden als südländischer Phänotyp mit schwarzen Haaren beschrieben. Einer soll um die 30 Jahre alt, der andere um die 50 Jahre alt gewesen sein. Wer Hinweise zum Vorfall geben kann, wird gebeten sich unter der Tel. 07331/93270 mit dem Polizeirevier Geislingen in Verbindung zu setzen.

++++ 1388708 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

