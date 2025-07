Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Auto nicht verschlossen

Von Dienstag auf Mittwoch klaute ein Dieb in Giengen eine Geldbörse aus einem Auto.

Ulm (ots)

Der Opel stand in der Bühlbergstraße. In den Nachtstunden, zwischen 21.20 Uhr und 4.25 Uhr, öffnete ein Unbekannter das nicht verschlossene Auto. In dem Opel befand sich eine Geldbörse mit Bargeld und Dokumenten. Damit verschwand der Dieb unerkannt. Die Polizei Giengen (Tel. 07322/96530) hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf einen Tatverdächtigen liegen bislang nicht vor.

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

