POL-UL: (BC) Mietingen/B30 - Viele zu schnell

Rund 131 Fahrende müssen mit Verwarnungen und Anzeigen rechnen. Sie waren am Mittwoch auf der B30 Höhe Mietingen-Baltringen zu schnell unterwegs.

/ Auch einer Zivilstreife der Polizei war am Dienstag ein Raser Höhe Mettenberg aufgefallen.

Am Montag zwischen 13.30 Uhr und 19 Uhr führte die Polizei auf der B30 in Fahrtrichtung Ulm Geschwindigkeitsmessungen durch. Auf Höhe des stillgelegten Parkplatzes beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 120 km/h. Insgesamt wurden 4508 Fahrzeuge gemessen. Davon hielten sich 131 Fahrende nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit. 121 Verwarnungsverfahren wurden eingeleitet, zehn Fahrende müssen mit Ordnungswidrigkeitenanzeigen rechnen. Einer davon war mit 162 km/h so schnell, dass sogar ein zweimonatiges Fahrverbot auf den Fahrenden zukommt.

Dass die Polizei nicht nur an einer stationären Kontrollstelle die Raser im Blick hat, zeigt das Ergebnis einer Zivilstreife des Verkehrsdienstes Laupheim. Die Beamten fuhren am Dienstag gegen 10.30 Uhr auf der B30 von Biberach in Richtung Ulm. Auf Höhe des Parkplatzes Mettenberg war ein Ford Focus mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit vor dem zivilen Polizeiauto unterwegs. Eine Messung bei längerer Hinterherfahrt ergab einen Wert von 162 km/h. Da auch dort nur eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h erlaubt ist, bekommt der 34-Jährige jetzt eine Anzeige. Der Schnellfahrer muss mit einem Bußgeld von mindestens 320 Euro, zwei Punkten in Flensburg einem zweimonatigen Fahrverbot rechnen.

Zu schnelles Fahren ist eine der Hauptursachen schwerer Unfälle. Das Ergebnis zeigt, dass Kontrollen notwendig sind. Die Polizei wird sie verstärkt fortsetzen.

Ausführliche Informationen zu den Gefahren durch schnelles Fahren gibt eine Broschüre des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg, die im Internet unter www.statistik-bw.de bestellt oder heruntergeladen werden kann. Tipps gibt auch die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

