POL-PDNR: Crime Night - Aktions- und Infoabend für die Kommissare der Zukunft

Raubach (ots) - Am 24.02.2025 in der Zeit von 12:00 Uhr bis 13:50 Uhr wurde eine Glasscheibe / Glaseinsatz der Bushaltestelle in Raubach in der Brunnenstraße mutwillig beschädigt. Etwaige Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634 9520 in Verbindung zu setzten. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Straßenhaus Ellinger Straße 1 56587 Straßenhaus Tel.: 02634 ...

