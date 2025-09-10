POL-OG: Lahr - Versuchter Einbruch in Kirchengebäude
Lahr (ots)
In der Zeit von Sonntagnachmittag bis Dienstagabend versuchten bisher unbekannte Täter, durch Aufhebeln eines Fensters, gewaltsam in ein Kirchengebäude in der Europastraße einzudringen. Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen gelangten die Täter nicht in das Innere des Gebäudes. Ein Diebstahlschaden ist bisher nicht bekannt geworden.
