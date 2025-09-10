PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rust - Arbeitsunfall

Rust (ots)

Bei einem Arbeitsunfall am Dienstagmittag in einem Freizeitpark in Rust wurde ein 31-Jähriger schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen führte der Mann kurz nach 14 Uhr Revisionsarbeiten an einem Fahrgeschäft aus und befand sich in diesem Zusammenhang auf einem rund 20 Meter hohen Podest. Offenbar hat der 31-Jährige hierbei die Bahn zu früh in Betrieb gesetzt, sodass einer seiner Sicherungsgurte von einem Wagen erfasst und der Arbeiter kurzzeitig mitgezogen und gegen den Wagen geschleudert wurde. Daraufhin riss der Gurt und der Mann kam auf dem Podest zum Liegen. Er wurde in der Folge mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Ersten Ermittlungen der Beamten des Polizeipostens Rust und der Verkehrsdienstes Offenburg zufolge liegen derzeit keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Die Staatsanwaltschaft Freiburg hat zur genauen Rekonstruktion des Vorfalls einen Gutachter beauftragt.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

