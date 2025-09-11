Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Einbruch während Urlaubreise

Baden-Baden (ots)

Im Laufe der letzten Wochen soll es in einem Mehrfamilienhaus in der Danziger Straße zu einem Einbruch gekommen sein, woraufhin die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden nun die Ermittlungen aufgenommen haben. Nachdem die Bewohner sich seit Anfang August im Urlaub befanden, mussten sie bei ihrer Rückkehr am Mittwoch feststellen, dass in ihrer Abwesenheit die Wohnungstür im dritten Stock aufgebrochen und der gesamten Wohnraum durchwühlt worden war. Ob es hierbei zu einem Diebstahl kam, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell