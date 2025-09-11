Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt - Auto mit Fahrradfahrer kollidiert

Willstätt (ots)

Ein Verkehrsunfall hat am Mittwochnachmittag in der Sander Straße zu einem leicht verletzten Fahrradfahrer geführt. Gegen 16:35 Uhr fuhr ein 63-jähriger Skoda-Fahrer aus einer Parkbucht auf Höhe einer Bushaltestelle aus und übersah offensichtlich einen in gleicher Fahrtrichtung fahrenden Fahrradfahrer. In Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Durch den Aufprall stürzte der 23-jährige Zweiradlenker zu Boden. Dabei zog er sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Er wurde nach Erstversorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 500 Euro beziffert.

/ph

